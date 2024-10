Emiliano Viviano lancia segnali d'allarme per i tifosi della Roma in vista della partita contro l'Inter ai microfoni di Radio Radio: "Come vedo questa partita? Dipende da quello che ha intenzione di fare Ivan Juric, parlando dal punto di vista tattico. L’Inter mi sembra si trovi molto bene contro squadre che giocano come gioca Juric. Per esempio, la partita contro l’Atalanta è stata l’unica che ho visto in cui ci sia stato un confronto interessante. Vediamo se Juric modificherà qualcosa o cercherà di trovare almeno una via di mezzo tra il suo stile abituale e le caratteristiche della Roma. Tuttavia, oggi, se fossi un tifoso della Roma, non sarei così ottimista per la partita. Scusate, non vogliatemene. Spero di sbagliarmi, però oggi, se analizzo il calcio, lo faccio semplicemente dal punto di vista calcistico, non per una sensazione personale“.