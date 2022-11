Il tecnico Fabio Viviani, ex vice di Reja a Napoli, a 1 Station Radio ha parlato delle antagoniste del Napoli nella lotta al titolo: "Per lo scudetto conquistato lo scorso anno, è quasi un obbligo inserire il Milan. Credo che i rossoneri siano i veri antagonisti, anche se la Juve può dare sempre fastidio e l’Inter ha le qualità per arrivare in fondo. Tutto dipenderà dal club azzurro", le parole dell'allenatore riprese da Ilsognonelcuore.com.