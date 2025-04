Slavko Vincic ha arbitrato quattro partite dell'Inter e quattro del Bayern Monaco. Con i nerazzurri ha uno score di una vittoria (Inter-Barcellona 1-0 del '22-'23 in Champions), due pareggi (Inter-Shakthar 0-0 del '20-'21 in Champions e Sporting Lisbona-Inter 1-1 del '14-'15 in Europa League) e una sconfitta (Bayer Leverkusen-Inter 1-0 del '24-'25).

Contro il Bayern Monaco ha invece diretto queste gare: Bayer Leverkusen-Bayern Monaco 0-2 e Barcellona-Bayern 4-1, entrambe della Champions League di quest'anno, Bayern Monaco-Lazio 3-0 del '23-'24 agli ottavi e Bayern Monaco-Villarreal 1-1 del '21-'22 nei quarti, sempre in Champions. Riassumendo: tre vittorie dei tedeschi e un pari.