Per Yeremi Pino, esterno del Villarreal, l'arrivo di Tajon Buchanan dall'Inter non può che essere una cosa positiva perché genera della sana competizione interna all'interno del gruppo di Marcelino. Nelle parole riportate dal quotidiano AS, l'attaccante della Nazionale spagnola che ha lasciato spazio al canadese nelle ultime due partite di campionato ha parlato così del nuovo compagno di squadra: "La competizione è bella. Prima avevo Ilias Akoumach, che è una macchina, prima ancora c'era Samuel Chukwueze, per esempio. È una motivazione per continuare a crescere".

Rimane il fatto che la prima scelta del tecnico rimane lui: "È il momento di impegnarmi al massimo, perché sappiamo tutti che posso dare di più. Alla fine sono fermo da molto tempo. Continuo a collezionare minuti, è vero che il mio lavoro non è così appariscente. Da lì arriveranno i gol e gli assist. Sono soddisfatto delle mie prestazioni e continuerò a lavorare".