Nel corso della puntata odierna della 'Bobo TV', l'ex attaccante Christian Vieri ha parlato così del momento vissuto dal reparto avanzato dell'Inter: "Adesso conta arrivare alla fine di questo campionato. Lukaku secondo me non giocherà contro la Juve, giocherà Dzeko. Anche se ha segnato non credo che Inzaghi lo farà giocare contro la Juve, mentre credo che giocherà contro la Lazio.

Se segna ancora allora l'allenatore sceglierà chi sta meglio per giocare in Champions. Secondo me ha fatto un gran gol in diagonale, ma non è ancora quello di Conte, è macchinoso. Magari contro la Juve entra e fa gol, in gare così dopo l'1-1 all'andata devono essere tutti pronti mentalmente a dare tutto".