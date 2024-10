Intervenuto ai microfoni di DAZN, l’ex calciatore Christian Vieri ha commentato così lo spettacolare 4-4 tra Inter e Juventus: “È stata una partita spettacolare, la più bella dell'anno per il calcio italiano. L’Inter ovviamente sarà delusa perché nel secondo tempo ha creato molte occasioni e ha dominato il gioco. Ma in queste partite devi chiuderle: se non lo fai, rischi di subire un contropiede, concedere un gol e vedere tutto cambiare.

Peccato per l'Inter, che ha davvero dominato nella ripresa. La Juventus, però, è lì e dovrà lottare per il titolo insieme a Inter, Milan e Napoli", ha concluso.