Nel corso della Bobo TV, Christian Vieri ha deciso di tornare su un famoso episodio che lo coinvolse quando vestiva la maglia dell'Inter, ovvero la famosa serata in cui secondo la stampa lui avrebbe lasciato il ritiro della Pinetina per andare in discoteca: "Quella notte eravamo andati a dormire a casa, Di Biagio mi ha chiesto di accompagnarlo a casa sua e poi io sono andato a dormire a casa mia. Al mattino, alle otto e mezza, eravamo già in ritiro, invece si è diffusa la notizia della discoteca. Per fortuna avevo accompagno Gigi a casa, altrimenti la moglie gli avrebbe dato del bugiardo. Ma quel giorno Cuper ci ha puniti comunque.