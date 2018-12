"A un giocatore come Icardi non puoi dare meno di 10-12 milioni l'anno. Se vendi lui devi prenderne due, di attaccanti. Dove lo trovi uno che tutti gli anni segna 25-30 gol, che segna a San Siro tutte le domeniche?". L'analisi è di Christian Vieri, che Icardi ha da poco superato per numero di gol con la maglia dell'Inter, durante la trasmissione Tiki Taka.