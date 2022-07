Christian Vieri, durante la puntata della 'Bobo Tv' su Twitch, esprime una convinzione relativa al futuro di Paulo Dybala: "Serve più al Milan che all'Inter - spiega -. Inzaghi non gioca con il trequartista e la Joya potrebbe fungere anche da seconda punta, ma in nerazzurro scenderebbe dal basso negli istanti in cui non tocca palla, condizionando così la sua posizione e il rendimento in campo".