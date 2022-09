Christian Vieri, ex attaccante dell'Inter, durante la Bobo Tv su Twitch ha commentato la vittoria dell'Inter per 1-0 sul Torino nell'ultimo turno di Serie A. "All'Inter manca un giocatore come Sanchez, era un giocatore che creava dal nulla. La squadra non sta bene fisicamente, il Torino è una squadra tosta, una delle più in forma del campionato - le sue parole -. Non so cosa dire, sono già diverse partite che gioca così. Sono lenti e prevedibili, devono aumentare il ritmo e velocizzare le giocate. Altrimenti tutte le partite le porti avanti così, se non segna Brozovic esce fuori un putiferio. Reputiamo l'Inter una squadra forte, l'anno scorso giocava un grande calcio, può fare molto di più".