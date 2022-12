Amichevole in programma tra Crystal Palace e Napoli, gara che si giocherà domani e alla quale le due competizioni si preparano. Alla vigilia del match, l'allenatore degli inglesi, nonché ex Inter, Patrick Vieira elogia la squadra di Luciano Spalletti: "Non voglio portare sfortuna, ma credo che il Napoli sia la squadra che gioca il calcio di maggiore qualità. Devo essere onesto, gioca davvero bene, ha forza e qualità. È uno dei migliori allenatori, Spalletti, per cui può davvero vincere lo Scudetto".