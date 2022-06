Matias Vecino sta per diventare un ex interista. Lo diventerà ufficialmente il 30 giugno, ma il divorzio è stato già annunciato attraverso i social network. Nel frattempo, nonostante in nerazzurro abbia giocato pochissimo negli ultimi due anni, il suo posto nell'Uruguay sembra indiscutibile. Ha quasi sempre giocato titolare, compreso nell'amichevole disputata poche ore fa e vinta 3-0 dalla Celeste in Messico. Ad aprire le marcature è stato proprio Vecino, prima della doppietta di Cavani.