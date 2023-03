Zero gol anche in Nazionale per Lautaro Martinez, partito titolare nell'amichevole dell'Argentina con Curaçao. I campioni del mondo hanno sommerso i malcapitati avversari con 7 gol: tripletta di Messi già nel primo tempo, poi a segno anche il fiorentino Nico Gonzalez, Enzo Fernandez, Di Maria su rigore e Montiel.