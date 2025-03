Dopo la vittoria per 2-1 sul Feyenoord, che ha sancito la qualificazione ai quarti di finale di Champions League, Carlos Augusto ha commentato in zona mista la sua prestazione e il momento dell’Inter: "Ho fatto di tutto per rientrare il prima possibile, ci sono tanti infortunati e volevo dare una mano. Mi sono allenato tre giorni con la squadra, ho cercato di dare il massimo per aiutare i compagni. Ora dobbiamo recuperare bene, perché domenica ci aspetta una grande partita".

La stanchezza si fa sentire?

"Più che fisica, è una questione mentale. Lavoriamo molto durante la settimana per affrontare ogni gara al meglio. Io sono appena rientrato dopo tre settimane di stop, ora il calendario è fitto e dovremo essere pronti per ogni sfida".

Ora l’Atalanta…

"Stanno facendo una grande stagione e hanno solo il campionato su cui concentrarsi. Noi, invece, dobbiamo farci trovare pronti, anche chi gioca meno. Lo abbiamo visto contro il Monza: non esistono partite semplici".

Avete già pensato alla sfida col Bayern?

"Certo, sono partite bellissime da giocare. Ci concentreremo su di loro nel prossimo mese. In Germania non sarà facile, ma daremo il massimo".

Come si ferma Kane?

"È un grandissimo attaccante, ma abbiamo tanti difensori forti. Inoltre, siamo la difesa meno battuta in Champions".

Il Napoli che non molla vi mette pressione?

"Il campionato sarà lungo e difficile. Napoli e Atalanta sono lì, ma noi dobbiamo restare concentrati: ogni partita è importante".

Giocate più degli altri, la fatica si sente?

"Come ho detto, è più un discorso mentale. Ma siamo un grande gruppo".

Chi temi di più in campionato tra Napoli e Atalanta?

"Non dobbiamo temere nessuno. Siamo l’Inter e dobbiamo affrontare ogni partita con l’obiettivo di vincere. Pensiamo a noi, non agli altri".