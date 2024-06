Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato di Buongiorno a margine della presentazione del libro "C'è solo un Presidente. Silvio Berlusconi, ritratto di un sognatore" scritto da Peppe Di Stefano e da Carlo Pellegatti. Il difensore granata è accostato all'Inter sul mercato.

"Io con Conte non ho parlato, non lo vedo da tempo - le sue parole -. Non so se lui abbia questa fissazione per Buongiorno. Ma sarei molto contento rse imanesse con noi perché è il nostro capitano ideale, è con noi da 18 anni. A gennaio ha bussato il Milan? Io non ho sentito bussare, forse hanno battuto non molto forte".