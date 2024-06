Tra i tanti temi toccati da Arturo Vidal durante l'intervista concessa al canale YouTube 'Davoo Xeneize Plus' c'è anche il periodo trascorso alla Juventus. King Arturo riavvolge il nastro fino al 2015, quando i bianconeri videro sfumare il Triplete con il ko in finale contro il Barcellona: "L’anno più bello della mia vita. Ho anche vinto la Copa America con il Cile. Era una Juve da Triplete: se non fosse stato per Messi l’avremmo vinta noi la finale di Champions League".

L'ex Inter applaude poi i suoi compagni di reparto di quell'annata: "In tutta la mia vita non ha mai visto né fatto parte di un centrocampo migliore di quello formato da me, Pirlo, Marchisio e Pogba. Credo che sia stato il più forte della storia. Xavi-Iniesta-Busquets? Era diverso, loro tecnicamente erano incredibili, ma poi non davano nemmeno un calcio. Non toccavano il suolo, tanto che contro di noi sono andati in difficoltà".