Ospite su una live Twitch a Red Gol, Arturo Vidal ha commentato anche il match di Champions finito 0-0 tra Milan e Newcastle. "Ho visto la partita peggiore nella storia della Champions League, quella tra Milan e Newcastle. Non come quella tra Porto e Shakhtar, che è stata grandiosa. Noioso invece il City, come sempre. In quella tra PSG e Borussia mi è piaciuto solo il secondo tempo ma nel primo mi sono addormentato. Ma quegli "scemi" del Milan con il Newcastle mi hanno fatto una cattiva impressione: sono fortunati perché sanno solo correre, altrimenti non sarebbero lì.

Non capisco il Newcastle: arriva quarto in campionato, ma poi non fa niente, è disgustoso. Era la prima partita in Champions, avrebbero dovuto dare il sangue, invece mi hanno fatto arrabbiare da morire", ha concluso l'ex Juve e Inter come riportato da calciomercato.com.