I tifosi dei 32 club qualificati per la prima edizione della FIFA Club World Cup e gli appassionati di calcio possono ora assicurarsi un posto in questo storico torneo, che porterà il calcio per club a un livello superiore. Il torneo inizierà sabato 14 giugno 2025, con 63 partite in 12 stadi negli Stati Uniti, e la finale si terrà domenica 13 luglio 2025 al MetLife Stadium di New York/New Jersey.

Il Presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha dichiarato: "Con i biglietti ora disponibili, i tifosi sono invitati a far parte della storia del calcio partecipando alla prima edizione della FIFA Club World Cup, che rappresenterà l'apice del calcio per club a livello globale, offrendo momenti iconici che solo il bel gioco può fornire".

Accesso per i tifosi generali

La prima fase di vendita dei biglietti è iniziata oggi, giovedì 19 dicembre 2024, alle 10:00 EST (16:00 CET) tramite FIFA.com/tickets e continuerà fino a martedì 14 gennaio 2025 alle 10:00 EST (16:00 CET). In questa fase, saranno disponibili i biglietti per tutte le 48 partite della fase a gironi. I biglietti per il pubblico generale partono da 30 USD (escluse tasse e commissioni) per la Categoria 4, con prezzi variabili a seconda della partita. I tifosi possono completare immediatamente l'acquisto in base all'ordine di arrivo e sono incoraggiati ad agire rapidamente, poiché i biglietti andranno esauriti velocemente.

Per facilitare l'accesso ai biglietti, le vendite per il pubblico generale seguiranno il seguente calendario:

Partite dei Gruppi A e B: giovedì 19 dicembre 2024 - 10:00 EST (16:00 CET)

Partite dei Gruppi C e D: giovedì 19 dicembre 2024 - 15:00 EST (21:00 CET)

Partite dei Gruppi E e F: giovedì 19 dicembre 2024 - 17:00 EST (23:00 CET)

Partite dei Gruppi G e H: giovedì 19 dicembre 2024 - 13:00 EST (19:00 CET)

Accesso per i tifosi dei club

La FIFA ha riservato una quota di biglietti per i tifosi dei club partecipanti, che possono essere acquistati tramite FIFA.com/tickets (soggetti a disponibilità) attraverso un accesso speciale fornito dai rispettivi club. Questa quota è stata messa in vendita oggi, giovedì 19 dicembre 2024, alle 10:00 EST (16:00 CET) e include biglietti condizionali fino alla finale del 13 luglio 2025 al MetLife Stadium di New York/New Jersey. Ciò significa che i tifosi dei club possono garantire il loro posto anche per le partite a eliminazione diretta, con i biglietti confermati una volta che il loro club si qualifica per la partita in questione. I biglietti per i tifosi dei club sono disponibili in categorie di prezzo dedicate, con prezzi a partire da 36 USD (incluse tasse e commissioni).

I tifosi dei club sono invitati a visitare FIFA.com/tickets per ulteriori informazioni sull'accesso alla quota di biglietti dedicata. Ulteriori dettagli sui biglietti per i tifosi dei club saranno forniti dai rispettivi club a tempo debito.

I biglietti per il pubblico generale per la fase a eliminazione diretta saranno messi in vendita giovedì 16 gennaio 2025, in concomitanza con l'inizio del FIFA Club World Cup Trophy Tour.

Considerato l'interesse previsto da tutto il mondo, i tifosi sono invitati a ricordare che FIFA.com/tickets è il canale ufficiale e preferenziale per l'acquisto dei biglietti per la FIFA Club World Cup.

Informazioni aggiuntive

Si ricorda che i tifosi in viaggio sono responsabili dell'organizzazione del proprio viaggio negli Stati Uniti, compreso l'ottenimento di eventuali visti o permessi necessari. Le regole di assegnazione della FIFA consentono a ciascun cliente di acquistare fino a sei biglietti per partita e biglietti per un massimo di sette partite. Sono accettate tutte le principali carte di credito. Biglietti accessibili sono disponibili per persone con disabilità o mobilità ridotta.