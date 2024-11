Il ciclo di ferro dell'Hellas Verona è iniziato come meglio non poteva con il successo contro la Roma. Una vittoria che, nelle parole di Paolo Zanetti, tecnico scaligero, ha già reso positivo il bilancio del trittico che vedrà i gialloblu impegnati domenica contro la Fiorentina e, dopo la sosta, ospitare l'Inter sabato 23 al Bentegodi. "La reazione che abbiamo avuto è stata importante ma non basta, serve mantenere un livello alto di prestazione, c'è un calendario difficile e dobbiamo riuscire a starci dentro. Tra Roma, Fiorentina e Inter pensavamo di fare 0 punti invece siamo già a tre, quindi le partite bisogna giocarle tutte e cavalcare l'entusiasmo che abbiamo trovato dopo la vittoria", le parole in conferenza stampa di Zanetti.