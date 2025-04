Oltre alla sconfitta interna contro il Cagliari, Paolo Zanetti deve mettere in conto altre brutte notizie: il tecnico dell'Hellas Verona, infatti, dovrà sicuramente fare a meno di due giocatori per la trasferta di sabato a San Siro contro l'Inter. Daniele Ghilardi, espulso al minuto 85, e Diego Coppola, ammonito e in diffida, saranno squalificati e quindi non potranno essere del match contro i nerazzurri.

Evaporata però l'apprensione per quanto accaduto a Tomas Suslov, che al 28esimo minuto ha chiesto il cambio: inizialmente, sembrava che la richiesta fosse dovuta ad un infortunio muscolare ma, come chiarito da Sky Sport, lo slovacco ha semplicemente accusato una piccola nausea ed è tornato in panchina una volta ristabilitosi.