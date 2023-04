Sono in vendita i biglietti per la partita di mercoledì 3 maggio al Bentegodi tra Hellas Verona e Inter, valida per la 33esima giornata del campionato di Serie A. I tagliandi per il settore ospiti sono in vendita su Vivaticket o nei punti vendita Vivaticket presenti sul territorio nazionale costo di 40€, compresi i diritti di prevendita. Secondo quanto indicato dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive presso il Ministero dell’Interno con determina n.21 del 19/04/23, l’acquisto dei biglietti per i residenti in tutte le regioni, ad esclusione del Veneto, sarà limitato al solo settore Ospiti con obbligo di tessera del tifoso per i soli residenti nella Regione Lombardia.

I residenti fuori dalla Regione Veneto non potranno acquistare altri settori (salvo possessori tessera ‘Non vi lasceremo mai’ di Hellas Verona FC). I titoli d’ingresso per il settore Ospiti saranno disponibili fino alle ore 19 di martedì 2 maggio secondo normativa e salvo esaurimento. Per motivi di ordine pubblico, il club scaligero consiglia l’acquisto di questo settore anche a tutti i tifosi dell’Inter residenti in Veneto.