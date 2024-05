L'Inter chiuderà il proprio campionato nella trasferta contro il Verona, un evento che si verificherà per la seconda volta nella storia. Per risalire al primo precedente, bisogna tornare indietro nel tempo fino al 17 maggio 1987: in quell’occasione i gialloblu di Osvaldo Bagnoli fermarono sullo 0-0 i nerazzurri guidati da Giovanni Trapattoni. Oltretutto, quello a reti bianche è il risultato più frequente ottenuto dagli scaligeri nei confronti con l'Inter; risultato che però non si verifica dall’11 marzo 1990, con gli stessi tecnici sempre protagonisti.