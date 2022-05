Antonin Barak, autore del gol del momentaneo 1-0 nella vittoria dell'Hellas Verona ai danni del Cagliari, parlando ai microfoni di DAZN fa capire che la squadra di Igor Tudor non è ancora sazia: "Il nostro obiettivo ora è battere il record di punti in Serie A, abbiamo tre partite a disposizione per riuscirci. Noi comunque vogliamo provare a farlo già contro il Milan: ci servono tre punti e proveremo a rubarli a loro".