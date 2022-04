Peter Verbeke, ad dell'Anderlecht, parlando ai microfoni di De Tribune ha aperto all'eventualità di cedere l'esterno Sergio Gomez, dato nel mirino dell'Inter. Anche se rileva una condizione che giocherebbe a vantaggio dei biancomalva: "Penso che ci sarà interesse per Sergio, Yari Verschaeren e Michael Murillo. Se ci dovessimo qualificare per l'Europa, ci sarebbe un po' più di budget per tenerli ancora per un po'. Altrimenti, potrebbero lasciare e magari andare all'estero".