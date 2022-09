Giampiero Ventura, ex Ct della Nazionale Italiana, è intervenuto in diretta su Vikonos Web Radio/Tv facendo il punto sul campionato: "Il Napoli, comunque, con il Milan è la più bella realtà della Serie A, vedere giocare la squadra di Luciano Spalletti è un piacere. Complimenti a lui, non era facile inserire giocatori nuovi, di grande qualità in un contesto differente. Il Napoli è la migliore realtà del campionato, l’annata è buona, si è partiti col piede giusto anche se c’è l’incognita Mondiali. Le altre? La Juve è in grande difficoltà sul piano del gioco, l’Inter è in fase involutiva, sembra una squadra diversa da sei mesi fa, Simone Inzaghi dovrà lavorare moltissimo per ritrovare la ferocia. Le due romane? La Roma ha fatto una campagna acquisti importante, mi aspetto qualcosa di più sul piano del gioco perché c’è qualità, mentre Maurizio Sarri al suo secondo anno sta prendendo in mano la situazione alla Lazio. Vedo alcune giocate figlie delle idee, anche se c’è qualche lacuna".