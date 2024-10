"Non mi sono piaciute le disattenzioni mentali, difensive. Questa partita l'anno scorso la vincevi 4-1, invece prendi un gol in più e ne fai uno in meno". Così Nicola Ventola analizza il successo dell'Inter in casa dell'Udinese.

"Sul 3-1 non puoi tenere Calhanoglu che rischia di far fallo da ultimo uomo - continua - . C'è qualcosa di mentale che non quadra rispetto all'anno scorso, ma la squadra è forte. Entra Frattesi e dopo 1' fa gol da titolare. Si è sbloccato Lautaro, ma non avevamo dubbi. Ci sono tante cose positive nel gioco, ma ci sono disattenzioni che possono costare care. L'Inter queste partite le deve asfaltare".