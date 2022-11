"La delusione più grande, per come la vedo io, è la Juventus. L’Inter ha perso giocatori importanti come Perisic e non si è rinforzata molto se non con Lukaku e Mkhitaryan. Alla Juve non concedo le difficoltà, ha inserito Di Maria, Paredes e Kostic nella nuova rosa". Così Nicola Ventola in un intervento alla Bobo TV su Twitch. "L’Inter si è indebolita, la Juve si è rafforzata. Per cui ha fatto peggio", conclude l'ex attaccante nerazzurro.