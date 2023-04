Presente a San Siro per Inter-Juventus, Nicola Ventola, dal salotto della BoboTV, rivela qual è stato a suo dire il risvolto più negativo mostrato dai bianconeri nella serata di Coppa Italia: "L'Inter aveva voglia di giocare, aveva idee. La Juventus giocava singolarmente, senza trame. Poi prende gol e inizia ad avere una reazione, ma sono rimasto scioccato dalle scelte di Allegri: quando l'Inter mette Romelu Lukaku per Edin Dzeko lui toglie Leonardo Bonucci per Danilo, quindi pensa solo a non prendere il secondo piuttosto che pareggiare.

L'Inter alla fine se la complica perché la deve chiudere, nel finale ha rischiato. Ma mi ha scioccato vedere la Juve andare ognuno per i fatti suoi, era triste vedere Angel Di Maria dal vivo. Vederli così spenti mi ha fatto impressione".