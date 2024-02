Una vittoria preziosa per l'Inter nell'andata degli ottavi di Champions League, anche se la qualificazione è ancora tutta da conquistare. Parola di Nicola Ventola, ex attaccante nerazzurro che ieri ha visto e commentato la partita con l'Atletico Madrid insieme a due tifosi interisti nel corso di un'iniziativa organizzata da Planetwin365.News e Operazione Nostalgia: "L'Inter è una squadra rodata, sembra quasi che vada da sola. Può fare dei turnover importanti e tutti rendono al massimo, Inzaghi tiene benissimo la squadra. Dall'altra parte c'è però un Atletico Madrid che non è più la squadra arroccata di qualche anno fa e che cerca di fare la partita. La qualificazione è ancora da conquistare", ha affermato Ventola.

Nelle sue parole c'è anche un ricordo della sua esperienza personale con Diego Simeone, quando giocavano insieme all'Inter: "E' una persona incredibile, un guerriero. Quando sono arrivato nel '98 era lui l'anima dello spogliatoio, con gente come Ronaldo, Roberto Baggio e Beppe Bergomi che era all'ultimo anno. Ma era lui che caricava tutti prima di ogni partita, ci 'gasava' prima di scendere in campo. Ero ancora giovane e ogni tanto non l'ascoltavo, gli chiedo scusa adesso. Mi aspettavo una carriera e un tipo di calcio che ha fatto, ma che sta anche migliorando ed evolvendo. Anche in questo caso, comunque, tutti si buttano nel fuoco per lui".