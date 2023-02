La fama di ammazza-italiane in Europa che si è guadagnato il Porto negli ultimi anni non spaventa Nicola Ventola rispetto alle possibilità dell'Inter di qualificarsi ai quarti di finale di Champions: "Vedo l'Inter favorita, soprattutto se avrà l'approccio che ha avuto con le grandi per me può passare il turno. Il Porto è una squadra che ha tradizione, può dare fastidio, ma non mi convince", le sue parole durante la Bobo TV.