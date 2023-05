"Spero che vinca l'Inter e per scaramanzia dico il City". È l'augurio di Nicola Ventola in vista della finale di Champions League in programma il 10 giugno a Istanbul: "Spero di vedere una partita con un'Inter corta e bassa, perché non devi dare profondità all'attacco loro e devi cercare le ripartenze - dice l'ex centravanti alla Bobo TV -. Mi espongo: farei giocare Lukaku perché sta bene e devi ripartire. L'Inter secondo me farà una partita di ripartenza".