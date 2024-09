Nicola Ventola, durante Viva El Futbol, ha espresso alcune convinzioni sul derby di Milano: "C'è da esaltare il Milan per quello che ha fatto, l'Inter ha avuto difficoltà nello sbocco del gioco. Nel corso dei 90' l'Inter avrebbe potuto portarla dalla sua nella seconda parte di primo tempo. Cosa non mi è piaciuto di più? In gare così importanti alcuni giocatori chiave non vanno sostituiti. Non si possono togliere tutti e tre i centrocampisti in determinate circostanze. Ci sono state sostituzioni affrettate: Calhanoglu e Bastoni non li avrei mai tolti. A livello mentale l'Inter può avere dei cali, ma resta la più forte di tutti", ha concluso.