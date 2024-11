Domenica sera, a San Siro, Maria Sole Ferrieri Caputi arbitrerà Inter-Venezia, la sua 13esima partita in Serie A, la seconda solamente in questo avvio di campionato dopo Bologna-Udinese dello scorso 18 agosto. Per la cronaca, il fischietto di Livorno aveva già diretto i nerazzurri a Milano contro il Torino, il 28 aprile, in una gara finita 2-0 per i padroni di casa che è passata alla storia come la prima gara del massimo campionato con una terna arbitrale tutta femminile.