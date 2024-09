Tocca a Venezia-Genoa aprire il sabato calcistico di Serie A EniLive, gara valida per la quinta giornata di campionato col fischio d'inizio alle 15. Nelle distinte compaiono due nomi noti all'Inter: Andrea Pinamonti, ex attaccante nerazzurro oggi in forza al Grifone e nel match di oggi in partenza dalla panchina, e Gaetano Oristanio, attaccante in prestito al Venezia e titolare nell'undici di Eusebio Di Francesco.

Venezia (4-4-2): Joronen; Candela, Idzes, Svoboda, Zampano; Busio, Andersen, Ellertsson, Haps; Oristanio, Pohjanpalo. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Genoa (3-5-2): Gollini; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Ekuban.