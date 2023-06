Nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano BresciaOggi, Stefano Vecchi, allenatore che ha portato la Feralpi Salò per la prima volta nella sua storia in Serie B, ha rivolto un pensiero a Federico Dimarco, col quale ha lavorato ai tempi della Primavera dell'Inter: "All‘Inter sono contento dei giocatori che ho lanciato: Dimarco è in prima squadra, sogno che possa essere decisivo nella finale di Champions contro il City. Un mattoncino per la sua crescita, lo posso dire, l’ho messo anch’io".