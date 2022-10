Zinho Vanheusden torna in campo. Il difensire centrale di proprietà dell'Inter, ora in prestito all'AZ Alkmaar, ha fatto ieri il proprio esordio nel campionato olandese. Di seguito la sua reazione sui social: "La strada è stata lunga, ma sono grato di essere dove sono adesso e di sentirmi di nuovo bene in campo!".

It’s been a long road but grateful to be where I am now, feeling good on the pitch again! pic.twitter.com/9JBjDezta1