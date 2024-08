Non c'è proprio pace per Zinho Vanheusden: il difensore centrale che quest'anno l'Inter ha girato in prestito all'Anderlecht è fuori almeno fino alla sosta per le Nazionali. Vanheusden ha già saltato la partita di sabato scorso contro l'Anderlecht a causa di un'inaspettata riacutizzazione della sua precedente ernia alla schiena. Infortunio che ora sembra essere peggiore del previsto.

Il Mechelen dovrà sicuramente perdere Vanheusden nelle prossime partite di campionato contro Anversa e Charleroi: un problema non da poco per il tecnico giallorosso Besnik Hasi, che non dispone di alternative effettive al classe 1999 e quindi dovrà inventarsi qualche soluzione di emergenza.