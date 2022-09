Ancora critiche per Sebastiano Esposito dopo la prova contro l'OH Leuven in campionato. Stavolta, è l'ex Nazionale belga René Vandereycken che dalle colonne di Het Nieuwsblad commenta negativamente la prova del ragazzo di scuola Inter: "Ancora una volta Esposito si è rivelato non all'altezza. A questo punto, sarebbe meglio dare una chance a Julien Duranville", afferma riferendosi al giovanissimo attaccante biancomalva autore del gol del momentaneo 1-1.