Nell'elogiare Edgar Davids, suo nuovo assistente, Louis van Gaal, ct della Nazionale olandese, ha scelto due giocatori della rosa che possono arrivare col lavoro a imitare l'attudine in campo dell'ex centrocampista: "Davids è stato il mio pitbull - ha ricordato l'ex tecnico dell'Ajax in conferenza stampa -. Oggi ho spiegato al gruppo come giocava: concentrato, con un ottimo orientamento sia in fase difensiva che offensiva. I giocatori che gli somigliano sono Denzel Dumfries e Tyrell Malacia, ma non hanno ancora quell'orientamento difensivo di Edgar: devono ancora svilupparlo. Ho mostrato loro delle immagini".