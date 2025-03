"Tutti vogliono giocare la finale in casa. Non sempre succede. Il 2012 è stata la prima volta, e spero che questa sarà la seconda". Questo è l'auspicio espresso al termine della Beckenbauer Cup da parte di Mark van Bommel, ex capitano del Bayern Monaco, riferendosi alla finale di Champions League che si giocherà il prossimo 31 maggio all'Allianz Arena, casa della squadra di Vincent Kompany prossima avversaria dell'Inter nei quarti di finale.