Uno dei più grandi terzini del passato del calcio olandese spende parole di elogio nei confronti di Denzel Dumfries, esterno dell’Inter e della Nazionale Oranje. Intervistato da Voetbal International, Berry van Aerle, Campione d’Europa nel 1988, parla così del giocatore nerazzurro: “Cosa può fare di meglio? Niente, è sempre lì. Denzel è Denzel, un giocatore che dà tanta energia a una squadra. È in prima linea nella battaglia e per me è uno dei leader del gruppo per via del suo gioco. Se fossi l'allenatore della Nazionale, lo metterei sempre al primo posto nelle mie scelte. Se non si infortuna o perde la forma, penso che sarà il terzino destro dei Paesi Bassi per tati anni”.