La finale di Coppa Italia di mercoledì tra Inter e Juventus sarà soltanto la seconda gara con i nerazzurri in campo diretta in questa stagione dall'esperto arbitro romano Paolo Valeri, designato per l'atto conclusivo del torneo di mercoledì: l'unico precedente risale allo scorso 21 novembre, sera della vittoria della squadra di Simone Inzaghi contro il Napoli. Valeri vanta 35 precedenti in carriera con l'Inter: 19 vittorie, nove pareggi e sette sconfitte il bilancio.