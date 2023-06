Sarà un sabato decisamente particolare, il prossimo, per Valentino Rossi. L'ex asso della MotoGP, infatti, sarà impegnato col suo team per il Gran Premio d'Italia del Mugello per poi vestire i panni del tifoso per la finale di Champions League tra la sua Inter e il Manchester City. Il Dottore racconta le sue sensazioni a Sky Sport: “Sono molto teso, non me l’aspettavo che arrivasse in finale, siamo stati bravi. Partiamo svantaggiati sulla carta, ma può essere un vantaggio.

C’è una gran bega, dove guardarla… Sabato siamo al Mugello, sabato sera c’è la partita. Mi piacerebbe guardarla a casa, nello stesso posto e con la stessa gente, però molti dei miei amici sono al Mugello. Poi nel nostro team ci sono due o tre juventini che vengono a gufare. Bisogna trovare il posto giusto per guardarla bene, stiamo decidendo“.