Antonello Valentini, ex dirigente della FIGC, commentando la corsa per la Champions League ai microfoni di TMW Radio ha mandato un messaggio all'Inter e soprattutto al suo allenatore Simone Inzaghi: "Sta vivendo un momento difficile, l'Inter si è persa. Credo che abbia le conoscenze, il carattere, la grinta e ha alle spalle una grande società e tifoseria. Deve ritrovare se stessa, grinta, spirito di sacrificio, vedo una squadra slegata. Inzaghi però ha i numeri e le conoscenze per rimettere insieme i cocci e uscire da questa situazione".