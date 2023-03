"L'obiettivo del Benfica è sempre lo scudetto, cosa molto importante per la dirigenza di Rui Costa. In Champions ha avuto la fortuna di capitare nella parte di taballone meno forte. Penso che Il Benfica ha due fronti nelle sue mani. Senza fare troppo rumore, sta dimostrando a tutta Europa che è ancora una volta il grande Benfica" parola di Valdo Cândido de Oliveira Filho, ex calciatore delle aquile, intervenuto a Radio Renascença.