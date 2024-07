Arrivano dal Brasile notizie contrastanti sull'operazione che porterà al Botafogo il difensore greco Georgios Vagiannidis. Il club verdeoro, infatti, nega che l'investimento per la firma della meteora interista andrà a raggiungere i 6,5 milioni di euro, come riferito dalla stampa greca. Il portale FogaoNET spiega che l'acquisto del terzino dal Panathinaikos avverrà a prezzi decisamente inferiori, anche considerando che il suo contratto andrà in scadenza nel 2025 e quindi già a gennaio potrebbe firmare un precontratto per trasferirsi a parametro zero in un altro club. Notizia che riguarda anche l'Inter, che dovrà incassare dalla cessione del giocatore il 40% del ricavato.

Fatto sta che Vagiannidis riceverà un aumento salariale significativo al Botafogo rispetto a quanto guadagna attualmente in Grecia. Il giocatore dovrà firmare con il Glorioso un contratto di tre stagioni e mezzo, fino a dicembre 2027.