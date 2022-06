Intervistato da TMW per analizzare i temi caldi del mercato, Giuseppe Ursino dice la sua anche sulla 'moda' dei parametri zero che potrebbe prendere il largo in questa sessione estiva: "Il Milan di quest’anno insegna - sottolinea l'ex direttore sportivo del Crotone -. Ha vinto uno Scudetto meritando e facendo un mercato particolare: quando uno non può arrivare a pagare certi ingaggi è giusto che lasci andare il calciatore. Quindi giusto che Kessié vada al Barça, Dybala all'Inter e Pogba di nuovo alla Juve".