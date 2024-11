Intervistato da TVP Sport, Kacper Urbański, centrocampista polacco del Bologna, ha parlato anche del capitano della Polonia, il centrocampista dell'Inter, Piotr Zielinski. "Penso che sia un giocatore sottovalutato in quanto la gente non vede il suo lavoro in allenamento. Usa praticamente allo stesso modo il piede destro e il sinistro, ha equilibrio, velocità nei primi metri, impatto e visione di gioco. Penso che sia un centrocampista centrale completo".