Un pareggio con qualche piccolo rammarico per l'Italia Under 21 di Carmine Nunziata, che ad Empoli si fa imporre il pari dagli omologhi della Francia in un'amichevole dai contenuti interessanti. La sfida si è chiusa sul 2-2, con gli Azzurrini che chiudono il primo tempo avanti per 2-0 grazie alle reti di Cesare Casadei e Giuseppe Ambrosino, sfiorano più volte la terza rete nei primi minuti della ripresa ma poi subiscono la risalita dei transalpini che trascinati da Rayan Cherki riescono a mettere in carreggiata la partita: per il talento dell'Olympique Lione gol e assist per il pareggio di Valentin Atangana in appena sette minuti.

Spazio nell'ultima mezz'ora di gara per Giovanni Fabbian e Francesco Pio Esposito, mentre Lorenzo Pirola ha giocato 73 minuti prima di essere sostituito per infortunio dall'obiettivo nerazzurro Nicolò Bertola.