Avventura in Serie B per un giovane del vivaio dell'Inter. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, infatti, c'è l'intesa per il passaggio a titolo definitivo di Alessandro Luchetti, giovane classe 2007, al Frosinone. Luchetti, nove presenze nel campionato Under 18 con la squadra nerazzurra di Benito Carbone,si andrà ad aggregare alla Primavera dei gialloazzurri allenata da Emanuele Pesoli.